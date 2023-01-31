МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ситуация с фармацевтическими субстанциями для производства антибиотиков в стране остается достаточно стабильной, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Аналитики выяснили, как в России выросли затраты на госзакупки лекарств

"Вы видели сегодня в СМИ, что страны ЕС испытывают сегодня сложности с обеспечением антибактериальными препаратами. За счет того, что в период ковида Минпромторг совместно с министерством здравоохранения поддерживал развитие направления по субстанциям, мы сегодня имеем достаточно стабильную ситуацию", — сказал он.

Ранее в понедельник газета Pais писала, что Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков.