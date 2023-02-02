МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В 2022 году только 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов перестали поставлять в Россию, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. Титов решил прояснить порядок формирования цен на жизненно важные лекарства

Издание отмечает, что 99 МНН — это около 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. В их число, например, вошли противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид, противоопухолевые торемифен и обинутузумаб, а также анальгетик ибупрофен+кодеин (известный под брендом "Нурофен плюс").

При этом фармацевтические компании в течение 2022 года продолжали поставлять восемь из указанных 99 МНН в нерасфасованном виде. Среди них, в частности, об инсулин деглудек и аспарт от компании Novo Nordisk и химиотерапевтический трабектедин от Johnson & Johnson.

Вместе с тем издание сообщает, что в перечень лекарств, которые иностранные компании перестали поставлять в Россию в 2022 году, были включены и те препараты, которые е зарегистрированы в Российской Федерации.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, эти лекарства периодически завозились в страну для лечения COVID-19 или по другим причинам. Это, в частности, моноклональное антитело регданвимаб, противоопухолевые средства аспарагиназа, трифлуридин+типирацил, а также осилодростат от болезни Кушинга.