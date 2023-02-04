МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило изменения в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "О биомедицинских клеточных продуктах", сообщается на сайте кабмина. Названы лекарства, которые Запад перестал поставлять в Россию

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О биомедицинских клеточных продуктах" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект направлен на исключение правовой неопределенности, состоящей в двойственности регулирования медицинской продукции, одновременно соответствующей определениям биомедицинского клеточного продукта, и продукции, подлежащей регистрации в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением совета Евразийской экономической комиссии.