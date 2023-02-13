МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Почта России" запустила эксперимент по продаже нелекарственных препаратов, витрины с витаминами, БАД, бинтами, кремами, термометрами и прочими товарами для домашней аптечки уже появились в некоторых отделениях, сообщила компания. Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

"Почта России" запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов… В 40 отделениях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей "Почта" установила витрины с витаминами, БАДами, бинтами, кремами, термометрами и прочими товарами, которые могут пригодиться для домашней аптечки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ассортименте витрин здоровья, которые появятся в почтовых отделениях, более 80 наименований товаров. Если пилотный проект будет успешным, компания расширит его и на другие регионы.

"Почти 40 миллионов россиян живут в удаленных и труднодоступных регионах. Часто там нет аптеки или магазина в шаговой доступности, но точно есть отделение "Почты". Ассортимент витрины здоровья ー это препараты первой необходимости, которые будут всегда в под рукой", — прокомментировал руководитель дирекции "Лекарства" "Почты России" Владимир Виноградов.

Летом 2022 года "Почта России" начала доставлять лекарства на дом жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Новый сервис уже запущен в 1 200 отделениях компании в 77 регионах России.