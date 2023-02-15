МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2022 году потратили на сердечно-сосудистые препараты 46,2 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем годом ранее, продажи также выросли, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Почта России" запустила эксперимент по продаже нелекарственных препаратов

"Сумма затрат россиян на сердечно-сосудистые препараты в 2022 году составила 46,2 миллиарда рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее, когда жители России потратили 40 миллиардов… Средняя цена одной упаковки этой категории лекарств в 2022 году снизилась в сравнении с показателем 2021 года на 4,1%, до 351,3 рублей", — подсчитал оператор.

Отмечается, что куплено за год было 132,3 миллиона промаркированных упаковок таких лекарств — на 17,5% больше, чем за 2021 год. При этом больше всего сердечно-сосудистые препараты покупали в Орловской области (1568 упаковок на 1000 жителей региона), на втором месте — Тамбовская область (1518 пачек) и на третьем — Тульская область (1498 упаковок). Замыкают топ-5 субъектов Рязанская область и Карелия.

По словам руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова, рост продаж связан с необоснованным ажиотажным спросом, который возник весной прошлого года на фоне различных слухов. "В марте резко вырос спрос на 95% всех лекарств, среди них были и препараты для сердца. Россияне покупали то же, что и обычно, но в гораздо больших объемах, делая запасы на месяцы или даже годы. Также в 2021 году на рынке еще могли присутствовать немаркированные лекарства, введенные в обращение еще до начала маркировки, и они, соответственно, в статистику не попали". — пояснил он.

Однако аналитики "Честного знака" не прогнозируют дефицита данных лекарств. По данным системы маркировки, сердечно-сосудистых препаратов, имеющихся в аптеках, оптовом звене и на складах, при сохранении текущего спроса хватит более чем на год.

Маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, промаркированы. Кроме лекарств, маркировке подлежат молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, медицинских изделий и антисептиков.