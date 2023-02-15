МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В России могут разрешить выписывать рецепты онлайн, в рамках телеконсультаций — такая норма будет доступна некоторым частным клиникам в рамках эксперимента, пишут "Известия". Траты россиян на препараты для сердца за год выросли на 16 процентов

Соответствующий проект постановления, по данным издания, подготовило правительство, в ближайшее время его планируется выставить на общественное обсуждение.

Сейчас по закону "Об основах охраны здоровья граждан" на онлайн-консультации врач может говорить о профилактике заболеваний, анализировать жалобы пациента, оценивать эффективность лечения и принимать решение о необходимости очного приема, но не выписывать рецепты. Даже корректировать ранее назначенное лечение в ходе такой телеконсультации может только лечащий врач, установивший диагноз на очном приеме.

В законе указано, что этот механизм может быть изменен для частных клиник — участников экспериментального правового режима (ЭПР). Именно такой режим для 15 медицинских компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Ижевске и предусматривает проект постановления правительства, разработанный Минэкономразвития. К таким медучреждениям, к пример, относятся "Доктор рядом", "Медси", "РенКлиника".

Согласно документу, продолжить лечение сможет другой врач, а не только поставивший диагноз, — по выбору пациента. Причем это может сделать только доктор, стаж которого не менее семи лет. Он должен работать в той же сети клиник, где поставлен диагноз, а коррекция или назначение нового лечения возможны только по установленному ранее заболеванию.

Врач сможет и "формировать рецепт" в форме электронного документа, но только по диагнозу, который был установлен на очном приеме.