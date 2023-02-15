МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В России уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов "Виагра", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга после того, как американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки эти таблеток в Россию. Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для обеспечения локального производства в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с МНН Силденафил в лекарственной форме таблетки, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.

"В настоящее время обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с МНН Силденафил на территории РФ с различных стадиях, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 компаниями из 36 компаний)", — сообщил Минпромторг. Россияне увеличили траты на покупки в интернете в 2022 году почти на треть

Так, по данным государственного реестра лекарственных средств в России у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. Объем производства данных лекарственных препаратов по итогам первых трех кварталов 2022 года увеличился на более чем на 11% в натуральном выражении. Фиксируется и увеличение объема продаж в указанном периоде – более чем на 15%.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что на российском фармацевтическом рынке много аналогов американской "Виагры", в том числе отечественного производства, они доступны в аптеках.

"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.