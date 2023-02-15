МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила, использующегося в "Виагре", после прекращения ее поставок в Россию, нет, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россия сможет найти замену "Виагре", заявили в Минпромторге

Ранее в среду Минпромторг РФ рассказал, что американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", уточнив, что в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов.

"По данным системы маркировки товаров "Честный знак", рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила на российском рынке нет… На данный момент в РФ сформированы запасы препаратов на основе силденафила", — заявил оператор.

Отмечается, что объемов, имеющихся на складах производителей, а также в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении 8 месяцев. Эксперты "Честного знака" также считают, что за это время поставщики аналогов могут увеличить объемы поставок и заместить "Виагру" в аптеках своей продукцией.

При этом, как сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса "Здравсити.ру", на маркетплейсе препарат "Виагра" пока есть в наличии, однако никакого ажиотажа вокруг нее за последний год не наблюдается. По их данным, препарат входил в пятерку востребованных средств для повышения потенции, однако не был лидирующим из-за своей высокой стоимости. "Спрос на них (препараты для потенции — ред.) стабилен – ежемесячно реализуется порядка 4 тысяч упаковок", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, по информации ЦРПТ, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 миллиарда рублей. Таким образом, в среднем на 1000 взрослых мужчин, проживающих в стране, пришлось 168 пачек таких препаратов. В разрезе субъектов чаще всего такие средства покупали в Санкт-Петербурге, второе место разделили Московская область, Камчатский и Краснодарский края, а третье заняла Москва.