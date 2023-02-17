МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российская фармкомпания "Герофарм" нарастит производство субстанции инсулина в стране в 2 раза, а выпуск готовых лекарственных средств будет увеличен на 46 миллионов флаконов в год, соответствующую инвестиционную сделку на 1,8 миллиарда рублей для увеличения мощностей заключили фармкомпания и Россельхозбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

"Россельхозбанк и "Герофарм" заключили инвестиционную сделку на 1,8 миллиарда рублей. Банк направит средства на модернизацию производства субстанции инсулина в городе Пушкин в Санкт-Петербурге и создание нового участка упаковки и розлива лекарственных препаратов в поселке Оболенск Московской области. В результате реализации проекта производство субстанции вырастет в 2 раза, а выпуск готовых лекарственных средств будет увеличен на 46 миллионов флаконов в год", — говорится в сообщении.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца 2023 года. Увеличение производительности по выпуску субстанции и готовых лекарственных средств будет способствовать развитию импортозамещения жизненно важных препаратов.

Добавляется, что усиление производственных мощностей может стать возможностью для увеличения экспорта несырьевых товаров в соответствии с национальными целями развития страны. Также рассматривается возможность поставок инсулина в регионы Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, где большое количество пациентов испытывает потребность в высокотехнологичных и качественных медикаментах.

Уточняется, что контракты на оборудование для проекта заключены с поставщиками из дружественных государств, что нивелирует риски срыва поставок из-за ограничений и санкций.

"Более 5 миллионов человек в России живут с сахарным диабетом, и с каждым годом заболеваемость только растет. Мы не можем полагаться только на импорт препаратов, нужно наращивать выпуск качественных и эффективных лекарственных средств здесь, внутри страны. Это залог безопасности пациентов, сохранения их качества жизни. Мы рады, что сегодня такие масштабные проекты активно поддерживает банковский сектор", — прокомментировал РИА Новости генеральный директор компании "Герофарм" Пётр Родионов.