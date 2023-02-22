МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские аптеки смогут получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов в упрощенном порядке, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

"Аптечным организациям будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", сказано в сообщении.

У аптек появилась возможность подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН будут автоматически подгружаться на портале. Само разрешение будет направляться организациям в личный кабинет в виде электронного документа со ссылкой на запись с информацией о разрешении в специальном реестре.

Кроме того, аптекам не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности, например, после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли при помощи их сайтов. В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством РФ в мае 2020 года. Таким образом, можно заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн.

Создание условий для дистанционной торговли лекарствами предусмотрено государственной программой "Развитие здравоохранения". Работать в таком формате могут аптечные организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и с соответствующим разрешением от Росздравнадзора.