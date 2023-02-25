Стало известно, как изменились цены на жизненно важные препараты в России
Росздравнадзор: цены на жизненно важные препараты выросли с начала года на 0,5 процента
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МОСКВ, 25 фев — ПРАЙМ. С начала текущего года стоимость жизненно важных препаратов в России несколько выросла, но это подорожание сопоставимо с уровнями 2022 года, рассказали РИА Новости в Росздравнадзоре.
Согласно заявлению пресс-службы ведомства, в январе и феврале розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших увеличились на 0,5% процента.
"…что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года", — говорится в сообщении.
Росздравнадзор отслеживает цены на более чем 800 наименований важнейших лекарств, применяемых при оказании медпомощи, напомнили в пресс-службе.