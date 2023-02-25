МОСКВ, 25 фев — ПРАЙМ. С начала текущего года стоимость жизненно важных препаратов в России несколько выросла, но это подорожание сопоставимо с уровнями 2022 года, рассказали РИА Новости в Росздравнадзоре. Врач раскрыл главный русский суперфуд, который доступен всем

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, в январе и феврале розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших увеличились на 0,5% процента.

"…что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года", — говорится в сообщении.

Росздравнадзор отслеживает цены на более чем 800 наименований важнейших лекарств, применяемых при оказании медпомощи, напомнили в пресс-службе.