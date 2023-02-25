МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств позволит повысить их доступность для граждан, в том числе маломобильных, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Стало известно, как изменились цены на жизненно важные препараты в России

Согласно принятому ранее закону, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту.

"Эксперимент позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных. В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса – врачами, аптечными организациями и пациентами. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименований, это препараты самых разных терапевтических групп", — отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема.