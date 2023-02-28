МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Спрос на "Виагру" вырос в России вырос за три дня на 50% на фоне сообщения о прекращении поставок препарата в страну, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россия сможет найти замену "Виагре", заявили в Минпромторге

"Продажи препарата для повышения потенция "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за 3 дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%", — заявили там.

В середине февраля Минпромторг сообщил, что американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток "Виагра", уточнив, что в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов.

Тогда же в ЦРПТ заявили, что рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила, использующегося в "Виагре", после прекращения ее поставок в Россию, нет. Отмечалось, что объемов, имеющихся на складах производителей, а также в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении 8 месяцев.

По данным оператора, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 миллиарда рублей. Таким образом, в среднем на 1000 взрослых мужчин, проживающих в стране, пришлось 168 пачек таких препаратов.