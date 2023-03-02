МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на второй отечественный дженерик "Мацитентан-29Ф" для лечения легочной артериальной гипертензии, препарат будет на 50% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

"ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Мацитентан-29Ф". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Опсамит" на 50%, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цена за упаковку из 28 таблеток отечественного дженерика составила 52 814,62 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 105 629,24 рубля.

Кроме того, по закону, после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Максицентан", должны быть снижены на 27%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

Уточняется, что данная мера повысит ассортиментную доступность препарата для населения России. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий безвозмездного оказания медицинской помощи.