МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В России обеспечат запасы наиболее востребованных лекарств

Ранее газета "Известия" сообщила, что правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета — "Оземпик" входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17–20 тысяч.

"Росздравнадзор проведёт проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", — говорится в сообщении.