МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. РФ в прошлом году сократила экспорт фармацевтической продукции в денежном выражении вдвое по сравнению с 2021 годом, до 1,283 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

При этом импорт фармацевтической продукции увеличился на 16,3% и составил 16,04 миллиарда долларов — после 13,795 миллиарда в 2021 году.

В итоге внешнеторговый оборот фармацевтической продукции России за прошлый год вырос на 5,3%, до 17,323 миллиарда долларов.