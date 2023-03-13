МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Последние три года растет число свидетельств о государственной регистрации продукции отечественных производителей биологически активных добавок, сейчас они занимают почти 70% от всех зарегистрированных, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. Экспорт российской фармпродукции в денежном выражении упал в два раза

"Мы также отмечаем за последние три года рост удельного веса свидетельств о госрегистрации продукции отечественных производителей. Если в 20-ом году… примерно это было 55-57%, то в 22-ом году отечественные производители занимают удельный вес уже около 70%, 68% ну, может, даже больше", — сказала Брагина в ходе круглого стола на тему "Защита прав потребителей и законодательное регулирование обращения биологически активных добавок к пище (БАД) в Российской Федерации" в Совете Федерации.

Заместитель главы Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство опасается появления на рынке продукции, которая может не проходить процедуру государственной регистрации, "а под видом пищевых добавок или комплексных добавок ввозится в российскую Федерацию или потребителем идентифицироваться как биологически активная добавка, на самом деле не имея статуса этой продукции". Минпромторг рассказал, когда начнется обязательная маркировка БАДов

Брагина добавила, что в 2022 году ведомство провело проверки на 235 объектах, осуществляющих производство и реализацию БАД. Она уточнила, что это небольшой процент от общего количества предприятий. Также, по данным заместителя главы Роспотребнадзора, в 2022 году провели исследования около 17 тысяч проб БАДов. Почти в два раза снизился показатель неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, а по физико-химическим показателям, в том числе показатели фальсификации, происходит увеличение, отметила она.

"У нас, как минимум такие предложения, которые мы бы хотели, чтобы были поддержаны: это… вернуть государственную регистрацию сырья, которое используется для производства БАД и вообще пищевых добавок, комплексных добавок. Тогда мы на стадии государственной регистрации сможем отделить одно от другого, потому что не всегда даже сам производитель может правильно идентифицировать", — сказала Брагина в ходе круглого стола на тему "Защита прав потребителей и законодательное регулирование обращения биологически активных добавок к пище (БАД) в Российской Федерации" в Совете Федерации.

Также Брагина отметила, что нужно внести изменения в постановление, это даст возможность использовать все механизмы контрольно-надзорных мероприятий для данной продукции и наделить ведомство полномочиями по внесудебной блокировке сайтов, которые нарушают требования законодательства.