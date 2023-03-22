МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес. "Эфко" намерена открыть производство препаратов для животноводства

"Думаю, что это было исторической, важной вехой для страны. Впервые в истории страна получила суверенитет и автономность в производстве радиофармпрепаратов", — сказала она.

Это достижение стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра "Росатома". Теперь латиноамериканская страна обладает препаратами для ранней диагностики рака.

"Это нам даёт независимость в том, что мы можем обеспечить бесплатно все население томографическими исследованиями с использованием этих радиофармпрепаратов", — добавила Хименес.

В Боливии каждый год диагностируют около 19 тысяч больных раком. В день от рака шейки матки умирает в среднем пять женщин, сообщил РИА Новости представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье.

Он отметил, что в стране не хватает специалистов в онкологической сфере. "В Ла-Пасе (административной столице страны — ред.) есть только одна больница для оперирования онкобольных, и в очереди стоят более 80 человек".

Сам Калье потерял отца в 2022, который умер от лимфомы Ходжкина. Это заболевание распространено среди мужского населения Боливии.

В стране большой процент онкологических заболеваний, в том числе из-за природных условий: Боливия — одна из самых высокогорных стран мира.

Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.

Центр, который строит "Росатом", обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе.