Глава агентства: благодаря РФ Боливия стала независима в производстве радиофармпрепаратов
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес.
"Думаю, что это было исторической, важной вехой для страны. Впервые в истории страна получила суверенитет и автономность в производстве радиофармпрепаратов", — сказала она.
Это достижение стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра "Росатома". Теперь латиноамериканская страна обладает препаратами для ранней диагностики рака.
"Это нам даёт независимость в том, что мы можем обеспечить бесплатно все население томографическими исследованиями с использованием этих радиофармпрепаратов", — добавила Хименес.
В Боливии каждый год диагностируют около 19 тысяч больных раком. В день от рака шейки матки умирает в среднем пять женщин, сообщил РИА Новости представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье.
Он отметил, что в стране не хватает специалистов в онкологической сфере. "В Ла-Пасе (административной столице страны — ред.) есть только одна больница для оперирования онкобольных, и в очереди стоят более 80 человек".
Сам Калье потерял отца в 2022, который умер от лимфомы Ходжкина. Это заболевание распространено среди мужского населения Боливии.
В стране большой процент онкологических заболеваний, в том числе из-за природных условий: Боливия — одна из самых высокогорных стран мира.
Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.
Центр, который строит "Росатом", обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230322/840150121.html