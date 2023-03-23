МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система") в 2022 году увеличила продажи на 21% по сравнению с предыдущим годом — до 36 миллиардов рублей, сообщила компания. Объем продаж продукции из Узбекистана на Wildberries вырос в два раза

"В 2022 году продажи компании "Биннофарм Групп" выросли на 21%, достигнув 36 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Выручка на экспортных рынках в 2022 году существенно ускорила рост: по отношению к 2021 году она увеличилась на 23%, до 3 миллиардов рублей.

"Сохраняя главный принцип нашей работы – высокое качество препаратов в сочетании с их доступностью для пациентов, мы будем расширять экспортные направления, в частности, открывая представительство в Китае", — прокомментировала директор по продажам и продвижению компании Екатерина Славгородская.

"Биннофарм Групп" — одна из ведущих фармацевтических компаний России, имеет производственные площадки в разных регионах и выпускает широкий спектр препаратов. Основные акционеры — АФК "Система" (72,2%), "ВТБ Капитал" (11,2%), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и соинвесторы (12,5%).