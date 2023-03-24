МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Евросоюз по итогам прошлого года увеличил экспорт в Россию лекарственных препаратов и медицинской продукции на четверть — до рекордных 9,9 миллиарда евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статслужбы.

Белоруссия флаг

Белоруссия продлила ограничения на экспорт более 250 видов товаров

Главными экспортерами фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию стали Германия с поставками на 3 миллиарда евро и Бельгия с продажами на 2 миллиарда евро — на них пришлась половина фармацевтического импорта России из ЕС.

Также в пятерку лидеров по ввозу продукции в Россию вошли Нидерланды (1 миллиард евро), Словения (635,5 миллиона евро) и Австрия (619,7 миллиона евро).

Основную долю в фармацевтическом экспорте ЕС заняли расфасованные лекарства — их было поставлено на 7,1 миллиарда евро, что больше значения 2021 года на 24%. Значительно выросли поставки гормональных препаратов — на 69%, до 294,8 миллиона евро, антибиотики не пенициллиновой группы — на 56%, до 245,2 миллиона евро, а также инсулин — на 34%, до 44 миллионов евро.

Второй по значимости экспортируемой фармацевтической продукцией в Россию стали иммунологические продукты, поставки которых в стоимостном выражении выросли на 17%, до 1,4 миллиарда евро. Также существенно увеличился импорт вакцин для животных — на 46,3%, до 110,6 миллиона евро.

Также по итогам прошлого года ЕС нарастил поставки в Россию медизделий, включая вату, лейкопластыри и бинты, почти на 11% — до 32,7 миллиона евро.

При этом доля продукции ЕС в российском фармацевтическом импорте за 2022 год сократилась — до 65% с 69%. Вторым крупнейшим поставщиком лекарственной продукции в Россию после Евросоюза по итогам прошлого года стала Швейцария, которая продала лекарств на 1,9 миллиарда евро и заняла долю в 12,5%. Тройку лидеров замыкает Индия с поставками на 406,8 миллиона евро, это составляет 2,7% доли в фармацевтических тратах России.