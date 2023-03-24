МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Евросоюз по итогам прошлого года увеличил экспорт в Россию лекарственных препаратов и медицинской продукции на четверть — до рекордных 9,9 миллиарда евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статслужбы. Белоруссия продлила ограничения на экспорт более 250 видов товаров

Главными экспортерами фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию стали Германия с поставками на 3 миллиарда евро и Бельгия с продажами на 2 миллиарда евро — на них пришлась половина фармацевтического импорта России из ЕС.

Также в пятерку лидеров по ввозу продукции в Россию вошли Нидерланды (1 миллиард евро), Словения (635,5 миллиона евро) и Австрия (619,7 миллиона евро).

Основную долю в фармацевтическом экспорте ЕС заняли расфасованные лекарства — их было поставлено на 7,1 миллиарда евро, что больше значения 2021 года на 24%. Значительно выросли поставки гормональных препаратов — на 69%, до 294,8 миллиона евро, антибиотики не пенициллиновой группы — на 56%, до 245,2 миллиона евро, а также инсулин — на 34%, до 44 миллионов евро.

Второй по значимости экспортируемой фармацевтической продукцией в Россию стали иммунологические продукты, поставки которых в стоимостном выражении выросли на 17%, до 1,4 миллиарда евро. Также существенно увеличился импорт вакцин для животных — на 46,3%, до 110,6 миллиона евро.

Также по итогам прошлого года ЕС нарастил поставки в Россию медизделий, включая вату, лейкопластыри и бинты, почти на 11% — до 32,7 миллиона евро.

При этом доля продукции ЕС в российском фармацевтическом импорте за 2022 год сократилась — до 65% с 69%. Вторым крупнейшим поставщиком лекарственной продукции в Россию после Евросоюза по итогам прошлого года стала Швейцария, которая продала лекарств на 1,9 миллиарда евро и заняла долю в 12,5%. Тройку лидеров замыкает Индия с поставками на 406,8 миллиона евро, это составляет 2,7% доли в фармацевтических тратах России.