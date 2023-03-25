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https://1prime.ru/Pharm_industry/20230325/840196295.html
Препарат "Оземпик" будут поставлять в Россию до декабря 2023 года
Фармацевтика
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Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться на территорию России по меньшей мере до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась... ПРАЙМ, 25.03.2023
фармацевтика, бизнес, новости, здоровье, диабет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться на территорию России по меньшей мере до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель прекратил поставки в Россию препарата от диабета "Оземпик".
"В ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации препарата "Оземпик", — говорится в сообщении.
При этом, согласно существующему законодательству, любой производитель препаратов обязан заранее — за один год — предупреждать Росздравнадзор о планируемом прекращении поставок лекарств.
"Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.