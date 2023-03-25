МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будет поставляться на территорию России по меньшей мере до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Совфед рекомендовал продлить разрешение на покупку автомобиля за маткапитал

Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель прекратил поставки в Россию препарата от диабета "Оземпик".

"В ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации препарата "Оземпик", — говорится в сообщении.

При этом, согласно существующему законодательству, любой производитель препаратов обязан заранее — за один год — предупреждать Росздравнадзор о планируемом прекращении поставок лекарств.

"Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.