МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют",- сказал Мурашко, отвечая на вопрос о дефиците лекарств и медицинского оборудования.

Он уточнил, что появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству.

"В этом году мы завершаем создание производственной площадки по выпуску тест-систем, начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий", — отметил министр.