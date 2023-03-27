МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Прекращением поставок жизненно важных лекарств западные фармацевтические компании продолжают "традиции" предшественников, участвовавших в геноциде, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете". Патрушев назвал исход борьбы США с Россией

"Страны Европы и Япония, к примеру, прекратили поставки в Россию ряда лекарств, в том числе жизненно важных. В этом отношении западная фармацевтика достойно продолжает "традиции" своих предшественников", — пояснил он.

По словам Патрушева, не следует наивно полагать, что методы экономической агрессии более мягкие и человечные по сравнению с военной.

"Хорошо известно, что большинство этих же компаний в свое время трудились над разработкой отравляющих газов и душегубок по заказу фашистской Германии. То есть полностью поддерживали идеологию геноцида так называемых "лишних" народов", — добавил он.