МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, комментируя ситуацию с аннулированием лицензий ряда фармкомпаний в Индии. Японский экспорт медизделий в Россию увеличился на 3270 процентов

Ранее в СМИ появилась информация, что индийские власти в рамках кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств аннулировали лицензии 18 фармацевтических компаний, их попросили прекратить производство препаратов.

"Все лекарственные препараты, зарегистрированные для применения на территории Российской Федерации, в том числе индийского производства, поступают в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке Минздравом России. При регистрации лекарственных средств представляются доказательства эффективности и безопасности лекарственных средств, а также устанавливаются требования к качеству", — говорится в сообщении.

Производителем лекарственного средства на этапе выпускающего контроля качества проводятся испытания на соответствие препарата установленным требованиям, кроме того, лекарственные препараты, находящиеся в обращении на территории России, подлежат выборочному контролю качества в лабораториях Росздравнадзора, пояснили в пресс-службе. При выявлении несоответствий серии препаратов оперативно отзываются из оборота, подчеркнули в ведомстве.

"Система контроля лекарств на внутреннем рынке, в которую входят Минздрав и Росздравнадзор, эффективно работает и позволяет обеспечить качество лекарств", — отметили в пресс-службе.