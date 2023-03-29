МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Американская Eli Lilly подтвердила уход из России: заключила соглашение с швейцарской Swixx Biopharma для дальнейших поставок своих лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения фармпроизводителя "Лилли Фарма". Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

Eli Lilly поставляет в Россию препараты для борьбы с социально-значимыми заболеваниями по профилям: сахарный диабет, онкология, остеопороз, ревматология, дерматология и психиатрия. Также она выпускает рекомбинантный человеческий инсулин, антипсихотические лекарственные средства и онкопрепараты.

"Компания осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно-важных лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации. Компания Eli Lilly заключила соглашение с компанией Swixx Biopharma, которое в том числе включает передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию на территории России, а также обеспечивает выполнение текущих обязательств в отношении локального производства", — говорится в сообщении.

Кроме того, данное соглашение позволит и дальше осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний.

"В настоящий момент компания "Лилли" как и ранее предпринимает необходимые действия для поддержания и обеспечения непрерывного доступа российских пациентов к портфелю жизненно важных лекарственных препаратов компании", — отмечается в сообщении.