МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля. Стало известно, как изменились цены на жизненно важные препараты в России

В числе предприятий, которые будут представлены на мероприятии – калининградский завод "Отисифарм Про" — резидент особой экономической зоны Калининградской области. Предприятие будет выпускать широкий спектр лекарств, в том числе антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. На сегодняшний день площадь производственного корпуса предприятия составляет 19 тысяч квадратных метров, мощности позволят выпускать 320 миллионов упаковок в год.

Кроме того, на мероприятии с участием президента будет заявлено об открытии завода "Биохимик" в Саранске (группа компаний "Промомед", в продуктовом портфеле которой насчитывается более 250 лекарственных препаратов). Здесь готовится запуск производства фармацевтических субстанций по 130 наименованиям. Среди них средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. По словам председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого, это одно из самых современных производств в Европе, где вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи.

Также президенту представят вторую очередь завода "Фармасинтез-Норд" в Петербурге. Предприятие позволит нарастить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний человека, а также генно-инженерных инсулинов и противоковидной вакцины "Спутник Лайт". Группа компаний "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. Первая очередь завода в Санкт-Петербурге ("Фармасинтез-Норд") была запущена в 2017 году. Также "Фармасинтез" представлена заводами в Иркутске, Уссурийске, Братске и Тюмени.

КАБМИНУ ПОРУЧЕНО ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕФИЦИТ

Ситуацию в фармацевтической отрасли в РФ Путин обсуждал с правительством в январе. Тогда глава государства подчеркнул, что в России не запрещают и не ограничивают импорт лекарств. По словам Путина, многие иностранные производители продолжили работать с российским рынком, но некоторые все же приостановили свои исследования. Глава государства добавил, что российским властям необходимо наращивать усилия на этом направлении.

Озвученные вводные впоследствии были сформулированы в конкретных поручениях президента, опубликованных в начале марта. В частности, Путин поручил правительству до 1 апреля рассмотреть вопрос о дополнительных мерах господдержки производителей "в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований".

Согласно другому пункту, президент РФ поручил Минздраву и Минпромторгу принять меры по обеспечению запасов наиболее востребованных лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

КАК МИНЗДРАВ ОПИСЫВАЕТ СИТУАЦИЮ В ФАРМАЦЕВТИКЕ

В Минздраве РФ считают, что фармацевтический рынок России сегодня остается стабильным. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал журналистам, что глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет, разработаны и внедрены механизмы для быстрого решения сложностей, если они возникают.

Стабилизируется и ситуация с клиническими исследованиями — снижение количества выдаваемых разрешений на исследования зарубежных препаратов было компенсировано ростом локальных исследований, сообщал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на круглом столе комитета по охране здоровья Госдумы "Законодательные аспекты обращения лекарственных препаратов до их ввода в гражданский оборот".