Путин призвал повышать долю отечественных медицинских препаратов на внутреннем рынке
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российским предприятиям необходимо наращивать выпуск медицинских субстанций и препаратов, чтобы доля отечественной продукции на рынке росла, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, это позволит России добиться независимости от зарубежных поставщиков.
"Особенно, со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей", — сказал Путин на открытии новых фармацевтических производств в регионах, которое состоялось в онлайн-формате.
Глава государства также отметил, что в стране продолжат развивать механизмы поддержки отрасли. Так, в 2023 году начнет работать программа льготного кредитования для создания мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу.
Кроме того, Путин призвал модернизировать оборудование и технологии, повышать кадровый и материальный потенциал.
В свою очередь вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в России уже прорабатывают 12 проектов по выпуску почти 150 видов фармсубстанций на общую сумму 80 миллиардов рублей. Их поддержка будет осуществляться в рамках нового механизма кластерной инвестиционной платформы.
Мантуров также подчеркнул, что обеспечение фармацевтических предприятий отечественными медицинскими субстанциями является важным шагом на пути к технологическому суверенитету отрасли.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230330/840244559.html