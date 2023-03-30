МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российским предприятиям необходимо наращивать выпуск медицинских субстанций и препаратов, чтобы доля отечественной продукции на рынке росла, заявил президент РФ Владимир Путин. Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

По его словам, это позволит России добиться независимости от зарубежных поставщиков.

"Особенно, со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей", — сказал Путин на открытии новых фармацевтических производств в регионах, которое состоялось в онлайн-формате.

Глава государства также отметил, что в стране продолжат развивать механизмы поддержки отрасли. Так, в 2023 году начнет работать программа льготного кредитования для создания мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу.

Кроме того, Путин призвал модернизировать оборудование и технологии, повышать кадровый и материальный потенциал. Мурашко заверил, что глобального дефицита лекарств в России нет

В свою очередь вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в России уже прорабатывают 12 проектов по выпуску почти 150 видов фармсубстанций на общую сумму 80 миллиардов рублей. Их поддержка будет осуществляться в рамках нового механизма кластерной инвестиционной платформы.

Мантуров также подчеркнул, что обеспечение фармацевтических предприятий отечественными медицинскими субстанциями является важным шагом на пути к технологическому суверенитету отрасли.