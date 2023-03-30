МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств — отечественные, более 53% выпускаются по полному циклу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских препаратов

"На сегодняшний день 810 позиций международных непатентованных наименований в списке ЖНВЛП — на 82% это отечественные препараты, по полному циклу сегодня выпускается более 53%", — сказал Мурашко, выступая во время открытия новых фармпроизводств с участием президента России Владимира Путина.

Он уточнил, что в государственных закупках доля отечественных препаратов составляет на сегодняшний день более 80%.