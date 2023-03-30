МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Власти продолжат работать над механизмами поддержки фармацевтической отрасли, заявил президент Владимир Путин. Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских препаратов

"Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли", — отметил он во время открытия новых производств, которое состоялось в онлайн-формате.

Глава государства напомнил, что в текущем году в стране запустят программу льготного инвестиционного кредитования для предприятий, занимающихся синтезом медицинский субстанций и производством препаратов по полному циклу.

Путин выразил уверенность в том, что все вложенные средства окупятся, помогут развитию бизнеса и в конечном счете принесут пользу людям.