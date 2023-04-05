МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) на фоне исков к ней о производстве детских присыпок, вызывающих рак, заявила, что выделит 8,9 миллиарда долларов для урегулирования "всех текущих и будущих" претензий к выпускаемой продукции компании, следует из релиза J&J. Чистая прибыль Johnson & Johnson снизилась в 2022 году

Против компании Johnson & Johnson было подано более 38 тысяч исков, поводом для которых стали обвинения в том, что компания производит детскую присыпку, вызывающую рак из-за асбеста в тальке. В конце 2018 агентство Рейтер опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности. В 2020 году Johnson & Johnson сообщила о прекращении производства в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.

В сообщении Johnson & Johnson указывается, что ее дочерняя компания LTL Management подала заявку на банкротство в Апелляционный суд США, "чтобы получить одобрение плана реорганизации, который позволит справедливо и эффективно урегулировать все претензии, возникающие в результате судебного разбирательства по косметическому тальку против компании (J&J)".

В этой связи, отмечается в пресс-релизе, компания "согласилась выделить" сумму в размере 8,9 миллиарда долларов, которая подлежит выплате в течение 25 лет, "для урегулирования всех текущих и будущих претензий по тальку". Портал Axios уточнил, что деньги будут направлены пострадавшим от детской присыпки.

При этом в релизе подчеркивается, что выделение указанной суммы и заявка на банкротство со стороны LTL Management "не являются признанием правонарушений" со стороны J&J. Компания отметила, что в отношении безопасности косметического талька её позиция остается неизменной.

В январе Апелляционный суд в США отклонил заявку компании Johnson & Johnson на банкротство, поданную в рамках урегулирования дела об асбесте в детской присыпке.

Johnson & Johnson (J&J) в прошлом году заявила, что снимет с производства детскую присыпку на основе талька во всем мире в 2023 году и заменит её присыпкой на основе кукурузного крахмала.

J&J основана в 1886 году. В числе наиболее известных торговых марок компании — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.