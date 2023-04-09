МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям в России нет, временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является признаком дефицита, так как терапевтический эффект лекарств с одним действующим веществом идентичен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Минск и Москва готовят механизм реализации единой промышленной политики

Ранее в СМИ появилась информация о дефиците ряда лекарственных препаратов, в том числе "Месалазина" и "Остеогенона".

"На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН). Лекарственные препараты по одному МНН могут выпускаться в различных лекарственных формах под разными торговыми наименованиями, и временное отсутствие конкретного торгового наименования в аптеке не является признаком дефицита, так как терапевтический эффект имеющихся в наличии лекарственных препаратов с тем же действующим веществом идентичен", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сейчас в аптеках страны препараты с международными непатентованными наименованиями "Остеогенон" и "Месалазин" есть в достаточном количестве, за три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено более 58 тысяч упаковок препарата "Остеогенон" и 383,8 тысячи упаковок препарата "Месалазин". Поставки этих препаратов продолжаются, признаков их дефицита не зафиксировано, уточнили в пресс-службе.

Росздравнадзор и Минздрав России проводят работу для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами — в случае появления признаков дефицита отдельных лекарств, в том числе в связи с логистикой, предпринимаются эффективные меры по обеспечению ими лечебной и аптечной сети, отметили в пресс-службе.