МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство предоставит дополнительную помощь отечественным фармпроизводителям, которые занимаются импортозамещением, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств

"По поручению президента правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям, они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов", — сказал он.

Мишустин пояснил, что речь идет о наиболее востребованных пациентами, стратегически значимых препаратах.

"Размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 до 100 миллионов рублей. Участвовать будут только те организации, которые имеют достаточно опытную компетенцию в этой сфере. Средства пойдут и на приобретение оборудования, оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств, и такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента", — уточнил премьер.

По словам Мишустина, что это особенно важно в условиях внешнего давления, которое испытает Россия.