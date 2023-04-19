МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 11 по 17 апреля выросли по всем препаратам, кроме корвалола, "Левомеколя" и "Ренгалина", свидетельствуют данные статистического ведомства. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04 процента

"В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,6%, нимесулид – на 0,3%, аллохол, "Эргоферон", комбинированные анальгетики, поливитамины – на 0,2%. Цены на "Левомеколь" снизились на 0,4%, корвалол и "Ренгалин" – на 0,1%", — говорится в сообщении.

С начала месяца цены на большинство наблюдаемых медикаментов также выросли, в том числе на "Ренгалин" — на 0,22%, на поливитамины — на 0,47%, на "Эргоферон" — на 0,78%, на метамизол натрия — на 0,39%, на аллохол — на 0,19%, на нимесулид — на 0,78%, на комбинированные анальгетики — на 0,83%. В то же время с начала месяца снизились цены на корвалол — на 0,05%, на "Левомеколь" — на 0,26%, на валидол — на 0,24%.

По данным Росстата, с начала года также выросла стоимость большинства наблюдаемых медикаментов. Цена на метамизол натрия увеличилась на 2,62%, на поливитамины — на 4,1%, на "Ренгалин" — на 1,61%, на "Эргоферон" — на 0,6%, на "Левомеколь" — на 0,95%, на аллохол — на 3,44%, на комбинированные анальгетики — на 1,47%, на нимесулид — на 2,73%. Цены на корвалол с начала года снизились на 0,47%, на валидол — на 0,75%.