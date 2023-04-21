МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Подробные карточки лекарств с инструкцией, аналогами и ценами на разных площадках появились в поиске "Яндекса", рассказали в компании. Опрос: больше половины россиян заметили подорожание лекарств

"Теперь в ответ на поисковые запросы с названиями лекарств помимо ссылок на сайты "Яндекс" показывает карточки препаратов. В них отображается инструкция, альтернативы с тем же действующим веществом и стоимость средства на различных площадках", — следует из сообщения.

Отмечается, подробные карточки помогут сравнить цены на нужные лекарства из 12 миллионов предложений в восьми тысячах аптек и выбрать выгодное предложение с учетом формы выпуска, дозировки и объема упаковки.

Карточки также покажут доступные аналогах, что полезно при отсутствии необходимого препарата.