МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Россияне в январе-марте текущего года купили на 17% меньше противовирусных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в денежном выражении затраты сократились на 21%, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Опрос: больше половины россиян заметили подорожание лекарств

"В российских аптеках за 1 квартал 2023 года было продано 54,9 миллиона упаковок препаратов от гриппа и ОРВИ. Это на 17% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 66,3 миллиона пачек лекарств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом сумма затрат жителей на лекарства от гриппа и ОРВИ снизилась на 21% — с до 23 миллиардов рублей с 29 миллиардов, а средняя цена за одну упаковку таких препаратов сократилась на 4% и составила 418,7 рублей.

Кроме того, на основе информации системы "Честный знак" и данных Росстата о количестве взрослых жителей был составлен рейтинг регионов по покупкам в этой категории. Так, лидером стала Магаданская область (5 714 упаковок на 10 000 проживающих), за ней следует Краснодарский край — 4 937 упаковок. На 3 месте расположилась Московская область — 4 872 упаковки. Замыкают топ-5 Приморский край и Свердловская область.

В топ-10 вошли Мурманская область, Санкт-Петербург, Сахалинская и Ленинградская области, а также Забайкальский край. "Из регионов Северного Кавказа выше всех расположился Ставропольский край – 30 место. В этом регионе на 10 000 жителей было продано 3 887 упаковок препаратов от гриппа и ОРВИ", — добавляется в сообщении.