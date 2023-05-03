МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года потратили на кардиологические препараты 11,8 миллиарда рублей, что на 21% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений

"Средняя цена за 1 пачку сердечных препаратов снизилась на 13%: с 402 рублей в I квартале 2022 года до 348 рублей в I квартале 2023 года. Сумма затрат россиян также сократилась – на 21%. В I квартале 2023 года они потратили 11,8 миллиарда рублей на такие лекарства, а за аналогичный период прошлого года – 15 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

При этом сократился и спрос — россияне купили в аптеках 34 миллиона упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что на 9% меньше, чем в январе-марте 2022 года, когда было продано 37,3 миллиона пачек таких лекарств.

Кроме того, на основе информации системы "Честный знак" и данных Росстата о количестве постоянно проживающего населения в субъектах страны был составлен рейтинг регионов по покупкам в этой категории. Лидером стала Орловская область – 3 819 упаковок на 10 000 жителей. За ней следуют Тульская (3 811), Рязанская (3 763), Тамбовская (3 661) и Пензенская области (3 576).

Также в топ-10 вошли Мордовия, Липецкая область, Карелия, Курская область и Алтайский край. "Среди регионов юга России наивысшую строчку занимает Краснодарский край (2 665 упаковок; 25 место по РФ), Дальнего Востока – Хабаровский край (2 664 упаковок; 26 место по РФ), Урала – Свердловская область (2 446 упаковок; 34 место по РФ), Кавказа – Республика Северная Осетия (1 927 упаковок; 64 место по РФ)", — заключили в ЦРПТ.