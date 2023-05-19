МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло почти в 1,5 раза в первом квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин назвал число туристов, посетивших Москву на майских праздниках

"Производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло почти в 1,5 раза. В первом квартале года компании произвели на 43,7% больше продукции, чем за тот же период прошлого года", — написал он в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что столичные предприятия выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, антибиотики и вакцины.

Мэр столицы отметил, что сейчас в Москве больше 200 производителей лекарств, медицинского оборудования и изделий. Город предоставляет налоговые льготы, дает субсидии и льготные займы, создает все условия для инвестиций и развития инфраструктуры — например, большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны "Технополис Москва" заключает офсетные контракты.

"На территории ОЭЗ "Технополис Москва" будут локализованы производства лекарств по двум офсетным контрактам, заключенным в 2023 году", — написал Собянин.

Он добавил, что одна из столичных компаний вложит в производства не менее 3,8 миллиарда рублей в сумме и выпустит 14 международных непатентованных наименований лекарств. Город будет закупать продукцию производителя в течение нескольких лет.