МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором. В России резко повысился спрос на контактные линзы

В среду "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о том, что поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта. В портфеле американского бренда, например, линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Тогда же в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что министерство при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта.

"Компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз", — сообщил генеральный директор "Протека" Дмитрий Погребинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также отметил, что на сегодняшний день на российском рынке в продаже в достаточном объеме представлены линзы импортного производства, поэтому "риска возникновения дефектуры этого товара мы не видим".