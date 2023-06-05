МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Правительство продлило до конца 2024 года применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Германии выяснили, сколько немцев столкнулись с дефицитом лекарств

"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получения разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык.

"Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", — пояснил он.