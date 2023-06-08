МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Продажи лекарств в интернете выросли в России в первом квартале практические в 10 раз относительно аналогичного периода 2022 года, до 32,9 миллиона упаковок, при этом пик пришелся на конец января — начало февраля, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"По данным системы, в первом квартале 2023 года онлайн-спрос на лекарства вырос практически в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, с 2,9 миллиона упаковок до 32,9 миллиона упаковок соответственно", — заявили там.

Отмечается, что самым популярным препаратом стали капли в нос – ксилометазолин, его приобрели 1,6 миллиона упаковок. На втором месте — омепрозол (723 тысячи упаковок). Тройку лидеров замыкает обезболивающие – ибупрофен. В 2023 году его было продано более 683 тысячи упаковок. В список самых востребованных лекарств также вошли панкреатин, парацетамол, цефтриаксон, бисопролол, ацетилсалициловая кислота, цитрамон и эналаприл.

"Пик роста спроса в 2023 году пришелся на конец января, начало февраля, когда в период сезонного гриппа люди массово покупали средства от простуды", — подчеркнули в ЦРПТ.

При этом средняя стоимость лекарств в онлайн магазинах в январе-марте текущего года составила 271 рубль, что на 13% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда средняя цена была на уровне 240 рублей.

"Начиная с начала пандемии ковида, мы наблюдаем постоянный рост интереса населения к онлайн покупкам. Особый рост фиксируется после принятия в 2020 году закона о дистанционной продаже лекарств. Важно отметить, что на сегодняшний день, данная услуга пользуется особым спросом в регионах страны. Среди лидеров по объёмам продаж лекарств — региональные аптечные сети. Важно отметить, что доля онлайн продаж за год выросла с 0,25% до 2,79%", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.