МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приобретает биофармацевтическую Chinook Therapeutics за 3,5 миллиарда долларов, следует из релиза швейцарской компании. Раскрыта динамика роста онлайн-продаж лекарств в России

"Сегодня Novartis объявила о заключении соглашения о приобретении Chinook Therapeutics, расположенной в Сиэтле, штат Вашингтон, биофармацевтической компании клинической стадии с двумя дорогостоящими препаратами поздней стадии разработки для редкого тяжелого хронического заболевания почек… за общую сумму до 3,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что по условиям сделки приобретение будет совершено за 40 долларов за акцию. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2023 года. Сделка будет осуществляться в форме слияния Chinook и вновь образованной дочерней компании Novartis.

Также компания добавила, что в соответствии с условиями соглашения о слиянии, держатели обыкновенных акций Chinook получат 3,2 миллиарда долларов (40 долларов за акцию) наличными после закрытия сделки, а также право на условную стоимость в размере до 0,3 миллиарда долларов, дающее возможность на получение 4 долларов за акцию наличными при достижении определенных контрольных показателей. До закрытия сделки Chinook будет продолжать работать как отдельная и независимая компания.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 106 тысяч человек.

Chinook Therapeutics, Inc. — биофармацевтическая компания клинической стадии, которая занимается открытием, разработкой и коммерциализацией прецизионных лекарств для лечения редких тяжелых хронических заболеваний почек. Компания была основана в 2019 году и имеет штаб-квартиру в Сиэтле, штат Вашингтон.