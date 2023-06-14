С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Число фальсифицированных лекарств в России снизилось в несколько раз по сравнению с 2019 годом, качество препаратов улучшается, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Замглавы Минздрава оценил возможности импортозамещения лекарств

"Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые оборачиваются сегодня у нас в стране, упало практически в несколько раз, это если мы будем сравнивать с 2019 годом", — сказала она в ходе сессии ПМЭФ.

Она отметила, что в России в этом году менее 0,12 серий препаратов были забракованы, это минимальное количество. Качество лекарственных препаратов сегодня подтверждается, подчеркнула Самойлова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.