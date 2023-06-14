С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Количество фальсифицированных лекарств в России снизилось в несколько раз

"Уход зарубежных производителей был не такой значительный, хотя он существует. Отечественная фарма достаточно быстро откликнулась на вызовы рынка, компенсировав недостаток, связанный с уходом ряда торговых наименований", — сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.