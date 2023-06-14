Фармотрасль компенсировала уход зарубежных компаний, заявили в Минздраве
Замглавы Минздрава Глаголев: фармотрасль компенсировала уход некоторых зарубежных компаний
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Уход зарубежных фармкомпаний из России был, но незначительный, отечественная фармацевтическая отрасль компенсировала его, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"Уход зарубежных производителей был не такой значительный, хотя он существует. Отечественная фарма достаточно быстро откликнулась на вызовы рынка, компенсировав недостаток, связанный с уходом ряда торговых наименований", — сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.