С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла" первой из аптек РФ начнет автоматически блокировать на кассах просроченные и нелегальные лекарства через государственную систему маркировки "Честный знак", сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Назван возможный срок начала обязательной маркировки икры в России

Соответствующее соглашение заключили оператор системы маркировки "Честный знак" — ЦРПТ и аптечная сеть "Ригла" в рамках ПМЭФ.

"Аптечная сеть "Ригла" начнет автоматически блокировать на кассах просроченные и нелегальные лекарства. Необходимый функционал в инициативном порядке будет реализован при помощи государственной системы маркировки "Честный знак". Соответствующее соглашение заключили оператор системы маркировки "Честный знак" — ЦРПТ и аптечная сеть "Ригла" на Петербургском международном экономическом форуме", — говорится в сообщении.

"О необходимости подключить аптечные сети к эксперименту по исключению технической возможности продажи потенциально опасных лекарств Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее докладывал президенту России Владимиру Путину. Пока решений на этот счет принято не было, однако несколько крупных аптечных сетей намерены внедрить такой функционал в инициативном порядке. Первой из них о таком намерении заявила "Ригла", — добавляется там.

Как отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, "Честный знак" готов к включению лекарств в проект внедрения технологии блокировки продажи некачественных препаратов. "Мы тесно взаимодействуем с отраслью, чтобы создать наиболее оптимальные решения для участников оборота и эффективно подключить их к системе", — добавил Дубин. Он также уверяет, что на стоимости лекарств инициатива не отразится.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.