МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Группа компаний "Фармасинтез" начнет производство генсулинов в России в нескольких форматах, в дальнейшем планируется также запуск аналоговых инсулинов, сообщили РИА Новости в компании. Минздрав призвал обеспечить российским препаратам преимущество на рынке

Уточняется, что генсулины – рекомбинантные человеческие инсулины, состав которых полностью повторяет состав инсулина человека. Генсулины являются широко применяемыми препаратами, которые часто назначают больным диабетом.

"PharmaSyntez выпустит три типа рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов) — Генсулин М30, Генсулин H, Генсулин P. Препараты будут производиться площадке "Фармасинтез Норд". Мощность завода по созданию инсулинов составляет более 5 миллионов единиц продукции в год", — говорится в сообщении.

Так, среди форм выпуска — флаконы, одноразовые шприц-ручки, а также картриджи для многоразовых шприц ручек. Кроме того, компания планирует осенью запустить производство аналоговых инсулинов: инсулина гларгин и инсулина лизпро, разработанных совместного с китайской компанией Gan&Lee Pharmaceuticals.

"Таким образом, российская компания сможет комплексно решить важную задачу обеспечения российских пациентов качественными российскими аналогами жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов", — добавляется в сообщении.

Группа компаний "Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителем социально значимых лекарств. Портфель препаратов — более 250 наименований. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами: в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.