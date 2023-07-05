МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия еще зависит от некоторых иностранных препаратов, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Путин поручил ускорить процесс упрощения регистрации лекарств

Замглавы правительства отметила во время правительственного часа, что отечественная фармацевтика продвинулась за 2022 год. Однако, по ее словам, зависимость от ряда иностранных лекарств пока сохранилась.

"20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции", – сказала Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что в прошлом году российские власти утвердили дорожную карту по локализации фармпроизводств для реагирования на эти вызовы.