Голикова отметила зависимость России от зарубежных лекарств
Голикова заявила, что зависимость России от некоторых зарубежных лекарств сохраняется
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия еще зависит от некоторых иностранных препаратов, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Замглавы правительства отметила во время правительственного часа, что отечественная фармацевтика продвинулась за 2022 год. Однако, по ее словам, зависимость от ряда иностранных лекарств пока сохранилась.
"20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции", – сказала Голикова.
Вице-премьер подчеркнула, что в прошлом году российские власти утвердили дорожную карту по локализации фармпроизводств для реагирования на эти вызовы.