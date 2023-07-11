МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на противоопухолевый препарат, первый российский дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лапатиниб", сообщило ведомство. "Фармасинтез" запустит производство генсулинов в России

"ФАС согласовала цены на лекарственный препарат "Лапатиниб-Химрар". Это первый отечественный дженерик в рамках МНН "Лапатиниб". Он относится к группе противоопухолевых средств и применяется для лечения рака молочной железы. Согласованные предельные отпускные цены на "Лапатиниб-Химрар" снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Тайверб" более чем на 40%", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цена за упаковку из 140 таблеток первого отечественного дженерика в дозировке 250 мг составила 64,254 рубля при зарегистрированной цене на референтый лекарственный препарат в размере 107,09 рубля.

Уточняется, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для населения России. В медорганизациях он будет предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.