МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, но оставила без изменения порог его безопасного применения. Росздравнадзор отметил рост цен на жизненно важные лекарства

Аспартам — искусственный (химический) подсластитель, широко используемый в различных продуктах питания и напитках с 1980-х годов, включая диетические напитки, жевательную резинку, мороженое, йогурт, хлопья для завтрака, зубную пасту и капли от кашля.

"Сегодня международное агентство по изучению рака (IARC) опубликовало результаты оценки воздействия подсластителя аспартама на здоровье человека. Сославшись на "ограниченные доказательства", IARC классифицировал аспартам как возможно канцерогенный", — говорится в заявлении.

При этом рекомендации объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) остались прежними – до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела.

Ранее президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков заявил РИА Новости, что заменители сахара, в том числе аспартам, который используется при производстве безалкогольных напитков, прошли строгую оценку безопасности со стороны мировых агентств, а заявления об опасности аспартама только на основе рекомендаций о "возможной канцерогенности" недопустимы и требуют более тщательного изучения.