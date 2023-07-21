МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Спрос на обезболивающие и противовоспалительные препараты вырос в России летом на фоне отпусков и поездок на дачу — покупатели пополняют аптечки, следует из данных системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", подготовленных для РИА Новости. В России растет спрос на теплые полы

"Самая большая доля продаж у обезболивающих и противовоспалительных средств. В мае она составляла 24% от общего количества продаж, а к июлю выросла до 26%. Увеличение спроса на эти лекарства можно связать с сезоном отпусков и поездок на дачу, когда покупатели пополняют аптечки", — подсчитали там. Аналитики изучили, как менялись продажи лекарств в течение лета. В исследование попали продажи за май–июль 2023 года более чем в 5000 аптеках по всей стране.

На втором месте по доле продаж оказались лекарства для сердечно-сосудистой системы. В мае и июне на них пришлось 10%, в июле — уже 11%. При этом пик продаж по количеству упаковок в абсолютных значениях выпал на середину мая. "Скорее всего это связано с погодными условиями. В это время во многих регионах России стояла жара, которую "сердечники" переносят тяжелее", — пояснили в компании.

При этом на третьем месте с долей продаж в 10% — антидепрессанты и лекарства для нервной системы. В этой категории было сразу два пика продаж: в середине мая и в конце июня. Эксперты предполагают, что это может быть связано с "весенним обострением" биполярных расстройств, психозов и некоторых видов депрессии.

"Для аптек летний период не самый прибыльный. Обычно в это время покупают лекарства, которые стоит взять в отпуск: энтеросорбенты для приема при отравлении, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства. При этом высокая температура воздуха может спровоцировать проблемы у "сердечников", а еще есть риск простудиться из-за кондиционеров и холодных напитков" — рассказала аналитик фискальных данных от "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.