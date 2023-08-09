МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Супрастин в июле подорожал в России почти на 4% по отношению к предыдущему месяцу, отечественный аспирин — на 2,8%, а цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП) в целом увеличились на 0,7%, следует из данных Росстата. Путин продлил право регионов закупать лекарства у подведомственных им ГУПов

"Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%, в том числе супрастин – на 3,9% ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,8%, панкреатин – на 2,2%, дротаверин (но-шпа) и фуросемид – на 2,0%, эуфиллин, омепразол, винпоцетин, ибупрофен, ингавирин, бисакодил, ксилометазолин (галазолин) и цефтриаксон – на 0,8-1,6%", — говорится в сообщении Росстата.

При этом цены снизились: на фосфоглив и осельтамивир (номидес) – на 0,5% и парацетамол – на 0,4%.

"Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%, в том числе на троксерутин и аллохол – на 2,2%, комбинированные анальгетики и афобазол – на 1,7%, кеторол экспресс – на 1,6%, канефрон Н – на 1,4%, корвалол – на 1,2%, валерианы экстракт и алмагель – на 1,1%, нимесулид и флуоцинолона ацетонид – на 0,9%, сульфацетамид и энтеросгель – на 0,8%, метилурацил, эргоферон и ренгалин – на 0,7%. Цены на синупрет снизились на 0,7%, нафазолин – на 0,3%", — добавляется в сообщении.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки и бинты – на 0,4%, шприцы одноразовые – на 0,2%. Цены снизились: на термометры безртутные (галинстановые) – на 0,9%, отечественную вату – на 0,3%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,2%.